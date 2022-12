Calcio | Mondiali 2022 Belgio | Martinez si dimette | ecco i possibili sostituti

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 dicembre 2022) L’avventura di Robertosulla panchina delsi è conclusa come quella dei Diavoli Rossi aidiin Qatar. De Bruyne e compagni sono usciti ai gironi per la prima volta dal 1998. Il tecnico spagnolo si è dimesso dal suo incarico dopo sei anni alla guida della Nazionale nei quali ha portato ilal terzo posto degli scorsie per due volte ai quarti di finale degli Europei. Risultati discreti, ma sicuramente al di sotto delle aspettative considerata la qualità dei giocatori facenti parte della selezione belga in questa generazione. Diversi nomi si susseguono per la successione: si fanno già le candidature di Michel Preud’homme, Hein Vanhaezebrouck e Philippe Clement, oltre ovviamente a quello di Thierry Henry. La stampa ...