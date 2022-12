Biathlon | start list sprint femminile Kontiolahti 2022 | pettorali di partenza e azzurre in gara

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Ladelladella tappa di coppa del mondo didi: ecco di seguito idie leinsabato 3 dicembre. Ben sei le italiane al via, Vittozzi e Wierer rispettivamente con bib tre e nove e a caccia del grande sogno del podio. Ecco allora di seguito i bib di tutti le atlete impegnate nella 7.5 km in Finlandia all’interno dellacompleta di ordine e orario di1 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1995 14:45:30 2 KLEMENCIC Polona SLO 1997 ...

Lalist della sprint maschile della tappa di coppa del mondo didi Kontiolahti 2022 : ecco di seguito i pettorali di partenza e gli azzurri in gara sabato 3 dicembre. Si potrebbe definire ...Il primo porta la firma di Karin Oberhofer , che il 15 marzo 2015 si mise al collo il bronzo iridato della mass, concludendo alle spalle di Valj Semerenko e Franziska Preuß. Trattasi di ...Die Herren laufen ab 10:45 Uhr, die Damen starten um 13:45 Uhr. chiemgau24.de ist im Liveticker zum Biathlon mit dabei. Dann wollen die deutschen Athleten den erfolgreichen Start in die neue ...Die deutschen Biathletinnen starteten erfolgreich in die Saison mit der Heim-WM. Bei den Weltmeisterschaften in Oberhof geht es ab dem 8. Februar 2023 um die Medaillen.