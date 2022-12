BALLANDO | SECONDA SEMIFINALE | MILLY CARLUCCI | LE TENSIONI DELLA GIURIA E I VIP IN PISTA

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Si gioca ladel dance show che ha “stregato” milioni di telespettatori per due mesi:con le Stelle, in onda venerdì 2 dicembre alle 22.00 su Rai1., con Paolo Belli, è riuscita a portare nelle case degli italiani, con il suo stile inconfondibile, una ventata di leggerezza. Un programma seguitissimo anche dai milioni di followers, che di settimana in settimana mantengonoin testa alla classifica trending topic dei programmi più seguiti e amati dalla rete. SARA SIMEONI, ZDENEK ZEMAN E CRISTIANO MALGIOGLIO INNello spazio dedicato al “Ballerino per una notte” è pronta ad esibirsi una vera leggenda dell’atletica mondiale: Sara Simeoni. Si esibirà in una coreografia realizzata ad hoc per lei e che verrà valutata ...

con le Stelle" , questa sera alle 22 su Rai 1 lasemifinale del dance show che ha 'stregato' milioni di telespettatori per due mesi. Milly Carlucci, con Paolo Belli, è riuscita a ......in un'atmosfera apparentemente serena. In pratica, Paolo Paone non può più abbracciare ... Lacosa che Julia Elle dovrebbe ricordare è che sì, è vero come da lei sottolineato che tutta ...Nella nona puntata del talnet show di Rai 1, sono le 6 coppie ancora in gara e 1 in lizza per il ripescaggio. Cosa accadrà nella puntata di stasera“Ballando con le Stelle”, questa sera alle 22 su Rai 1 la seconda semifinale del dance show che ha "stregato" milioni di telespettatori per due mesi.