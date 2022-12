Ultime Notizie – Biden e Macron | “Sostegno all’Ucraina finché sarà necessario”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Stati Uniti e Francia ribadiscono il proseguimento del loroper la difesa, da parte dell’Ucraina, della sua sovranità e integrità territoriale, inclusa l’assistenza politica, di sicurezza, umanitaria ed economica per tutto il tempo che ci vorrà”. Così il presidente degli Stati Uniti Joee della Francia Emmanuel, nella dichiarazione congiunta sottoscritta dopo il loro incontro oggi a Washington. “Questo – si sottolinea nel documento – include lo stanziamento di risorse significative per sostenere la resilienza civile dell’Ucraina in inverno, incluso l’aumento della consegna di sistemi di difesa aerea ed equipaggiamenti necessari per riparare la rete elettrica ucraina”. I presidenti hanno ribadito che “continueremo a lavorare per una Europa intera, libera e in pace“. “L’alleanza tra le nostre due nazioni rimane ...