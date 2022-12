Traffico Roma del 01-12-2022 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 dicembre 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione aumenta ilsu tutta la rete viaria della capitale sul raccordo fino in carreggiata esterna tra laFiumicino e la diramazione diSud interna fila tra la se la Salaria tra bufalo te la Prenestina si procede incolonnati anche sulla tangenziale con direzione San Giovanni tra la galleria Giovanni XXIII e la Salariaintenso Anche tra Batteria Nomentana e la Salaria direzione Olimpico circolazione fortemente rallentata nei quartieri Trionfale Primavalle nel quadrante Est e invece il file sulla Nomentana tra la tangenziale via del Casale di San Basilio a penalizzare ilanche lavori all’altezza di via Carlo Lorenzini in via Nazareth prudenza per un incidente in prossimità di via dell’acquafredda ancora ...