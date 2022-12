Serbia | Stojkovic spera in Vlahovic | «Sta molto meglio»

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Il ct dellanel recupero diper domani: «Sta, ma non vi dico ancora se giocherà domani» Domanie Svizzera si affrontano ed in palio c’è la qualificazione agli ottavi di Qatar 2022. Per lasarà decisivo capire se potrà contare su Dusan, in panchina nelle prime due partite. Di seguito le parole di. «È pronto per la partita e le sue condizioni sonomigliori rispetto a quando siamo arrivati a Doha. Potrebbe iniziare titolare domani, ma non posso dirlo a voi oggi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

