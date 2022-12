Rimase paralizzato in una puntata di «Ciao Darwin» | assolti tutti gli imputati

Leggi su open.online

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Sono state assolte tutte le quattro persone imputate e finite a processo per il ferimento di un concorrente durante la trasmissione di Canale 5,, il 17 aprile del 2019. All’epoca dei fatti, Gabriele Marchetti, 54 anni (ora 57enne) cadde dai rulli durante la prova del «Genodrome» e. Il gioco consisteva nel riuscire a superare una serie di rulli dentro una grande piscina. Marchetti perse l’equilibrio e precipitò violentemente sul fondo rigido, battendo testa, collo e schiena. Così i pm contestarono l’accusa di lesioni personali gravissime a due rappresentati della società Rti, il dirigente dell’azienda che fornisce l’attrezzatura per il gioco e la titolare della società che doveva selezionare i concorrenti dello show. Secondo l’accusa, Marchetti non era stato formato nel modo corretto per ...