Regionali Lazio | a due mesi dal voto mancano nomi e programmi | l’ennesima occasione persa

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Tra meno di tresi terranno le elezionidel, ma i partiti non sembrano aver recepito il messaggio forte e chiaro giunto da quella crescente parte dell’elettorato italiano – circa il 36% – che ha scelto di non andare a votare alle ultime elezioni. Anche inl’affluenza ha avuto un crollo: alle Politiche del 2018 era stata del 72,69%, nel 2022 il 64,35%, con un’astensione del 8,34%, leggermente inferiore alla media nazionale. Un’accelerazione impressionante di una tendenza che si è instaurata da tempo, che dovrebbe far riflettere tutti i partiti, ma in particolare quelli che sono stati maggiormente penalizzati dalle scelte degli elettori. Riflettere soprattutto sulla distanza sempre più insormontabile tra classe politica e società civile, che viene chiamata in causa solo in adiacenza degli ...