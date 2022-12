Morte Davide Rebellin | aperto un fascicolo per omicidio stradale

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Ladinon ha ancora un colpevole, il conducente del tir che ha travolto e ucciso l’ex campione di ciclismo non è stato identificato (leggi qui). I Carabinieri hanno esaminato le telecamere di sicurezza per raccogliere ogni dettaglio utile alla ricerca del mezzo coinvolto nell’incidente e la Procura haunper. Le indagini hanno ristretto a 10 il numero di tir sospetti transitati sul luogo dell’incidente. Stando alle indiscrezioni, uno in particolare sembrerebbe fermarsi in alcuni frame salvo poi ripartire subito dopo, in un orario compatibile con quello dell’incidente in cui ha perso la vita. (Fonte SportMediaset)(foto@Bettini-Federciclismo) Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che ...