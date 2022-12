Mondiali | Belgio eliminato | il ct Martinez dice addio

Commenta per primo Roberto Martinez , ct del, ha parlato in conferenza stampa dopo l'eliminazione ai: 'Oggi siamo stati nuovamente noi stessi. Non è mai facile vincere. Con il Canada abbiamo vinto ma non siamo stati noi stessi, ......00 Lietkabelis - Cedevita Olimpija 104 - 98 Visualizza Eurocup VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 20:30 Macerata - Conegliano 0 - 3 CALCIO -QATAR 16:00 Croazia -0 - 0 16:00 Canada - ...(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Dopo la sorprendente eliminazione al primo turno dei Mondiali in Qatar, nella conferenza stampa successiva al pareggio contro la Croazia, il ct del Belgio, Roberto Martinez, ha ...I mondiali perdono così una delle loro potenziali protagoniste. Lo 0-0 con cui si è concluso l'incontro non è stato sufficiente ai diavoli rossi per spiccare il volo verso il turno successivo.