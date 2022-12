Calciomercato.com

IL MODELLO RUDI - In federazione fanno all in sulla seconda scelta: 'Sei il nuovo ct delper i Mondiali '. Una situazione simile gli era capitata quando giocava nelle giovanili del ...I ragazzi del Ctgiocheranno il prossimo 6 dicembre contro la seconda classificata del gruppo E, quello con Spagna e Germania. Pronti via e ilpassa subito in vantaggio e mette in ... Marocco, Regragui: 'Nessuno avrebbe scommesso su di noi, l'Africa c'è' Capolavoro assoluto del Marocco di Regragui che supera il Canada per 2-1 e conquista il primo posto nel Gruppo F eliminando il Belgio.Mondiali Qatar 2022, il Marocco chiude alla grande il proprio girone, battendo il Canada 1-2 e passando come primo. Croazia e Belgio lottano ma non vanno oltre lo 0-0, con i vicecampioni del mondo che ...