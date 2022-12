Lazio | Immobile punta quota 200 gol

Leggi su iltempo

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Parte la rincorsa di Ciro che non gioca una partita dall'inizio dal 16 ottobre. Al 29' del primo tempo contro l'Udinese una fitta alla coscia, poi il recupero super veloce per aiutare la «sua». Otto minuti contro il Monza il 10 novembre per provare a giocare contro la Juve: tutto inutile, il nuovo stop alla vigilia della sfida dello Stadium trasformando l'ultimo mese di campionato in un calvario. Alla fine sono 15 le presenze totali comprese quattro gare in Europa League (un solo gol contro lo Sturm Graz su rigore), in serie A solo sei reti, poche rispetto alle medie tenute nelle passate stagioni. Ieri i primi test, una condizione fisica da ritrovare e la voglia di tornare a lottare per il trono dei bomber già conquistato quattro volte. Nonostante tutto, gli altri cannonieri non hanno preso il largo, Ciro può recuperare, è a sole tre lunghezze da Osimhen e ha ...