La madre di Riccardo Faggin | “Le bugie sulla laurea? Non ci voleva deludere Non lo abbiamo capito | la colpa è anche nostra”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) “Adesso penso e ripenso a qualche particolare a cui non davamo peso. Ci sembrava cheavesse soltanto qualche giornata strana, magari solo le scatole girate. Invece aveva indossato una maschera. E noi non ce ne siamo mai accorti”. A dirlo, intervistata da Repubblica, è Luisa Cesaron, ladi, il 26enne di Abano Terme (Padova), morto la notte del 29 novembre, dopo un incidente stradale. Inizialmente gli inquirenti avevano pensato a una fatalità, poi gli accertamenti: nessun segno di frenata, nessuno scontro con altre auto. L’ipotesi più accreditata è che sia stato un gesto volontario. L’Opel Corsa rossa su cui viaggiavaè finita frontalmente contro un platano che figgiava la strada, non dandogli scampo, esattamente alla vigilia del giorno in cui ...

Riccardo Faggin, studente universitario di Padova, è morto dopo essersi schiantato contro un albero il giorno prima della sua laurea.Riccardo Faggin è il 26enne morto tragicamente durante un suicidio automobilistico: aveva mentito ai suoi genitori sulla sua laurea.