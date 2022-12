Hilarie Burton e Sophia Bush rivelano dettagli su pressioni e violenze subite sul set di One Tree Hill

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Questa volta sono le famose foto finite su Maxim a finire al centro delle rivelazioni di. Le due attrici di Onecontinuano ad alzare il velo sull’ambiente malsano che c’era dietro le quinte dell’amata serie tv The Cw rivelando che, anche in occasione di quelle foto, hanno subito minacce eda parte di Mark Schwahn, il suo creatore. Nell’ultimo episodio del loro podcast Drama Queens,hanno parlato dell’episodio in cui il personaggio di quest’ultima, Brooke, scatta foto di Rachel, Danneel Ackles, per Maxim. Le attrici hanno rivelato di essere state messe sotto pressione e minacciate per posare per la pubblicazione e, in ...

L'annuncio della Bure in cui afferma che la sua "casa televisiva" non metterà in luce le coppie gay, evitando di offrire loro qualsiasi ruolo principale, ha suscitato ...