Germania | il parere di Klostermann sulla Frappart VIDEO

Commenta per primo Il difensore della, Klostermann sull'arbitro donna che dirigerà la partita contro la Costa Rica: 'Stephanie Frappart è brava, ha già arbitrato in Champions League'.... che studia l'interazione tra uomo e macchina in. Premiati dalla giuria per la maturità e ... Analogo ildel giurato Michele Corrà , secondo cui: " Qui si vede la novità che i ragazzi ...Le borse europee proseguono in rialzo ad eccezione di Londra. Wall Street contrastata nonostante il dato su deflatore consumi core a ottobre salito meno delle attese. Spread sotto 180 ...Il tasso di disoccupazione nell'Eurozona si è attestato al 6,5% a ottobre, leggermente al di sotto del 6,6% di settembre e alla stima del consenso. L’euro resta in rialzo sul dollaro. Oro verso 1.800 ...