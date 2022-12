Gaia Randazzo | il giallo a Chi l' ha visto? Scomparsa sulla nave | l' ultimo messaggio e i video tu TikTok | ' Erano tutti ubriachi'

(Di giovedì 1 dicembre 2022)nella notte tra il 10 e l'11 novembre mentre, insieme al fratello, viaggiava su un traghetto GNV Genova - Palermo per raggiungere la nonna e i parenti in Sicilia. Quello ...

è scomparsa nella notte tra il 10 e l'11 novembre mentre, insieme al fratello, viaggiava su un traghetto GNV Genova - Palermo per raggiungere la nonna e i parenti in Sicilia. Quello ...Genova - Anche la trasmissione Chi l'ha visto si occupa della misteriosa sparizione di, la ragazza lombarda scomparsa nel nulla mentre viaggiava con il fratello sul traghetto La Superba della compagnia GNV da Genova a Palermo. A rivolgersi alla trasmissione Rai '...Gaia Randazzo è scomparsa nella notte tra il 10 e l'11 novembre mentre, insieme al fratello, viaggiava su un traghetto GNV Genova-Palermo per raggiungere la nonna e i parenti in ...Tra i temi trattati ieri sera su Rai3 dalla trasmissione “Chi l’ha visto” c’era anche la scomparsa di Gaia Randazzo, la 20enne estetista palermitana residente con la famiglia a ...