Farmaci smart | protesi robotiche | interfacce cibernetiche | arriva il potenziamento umano

Pharmacy Scanner

... sulla progettazione di sistemi efficaci per trasportare iin modo mirato alle cellule ... che che potrebbero essere utilizzati per muscoli artificiali ma anche per cerottiche monitorano ...... sviluppare e rendere disponibiliinnovativi in oncologia, ematologia, immunologia e ... psicologa della Stanford University, che insegna a essere, sicuri nello sfidare lo status quo e ... Smart Mob – Farmacia: app personalizzate con nome e logo della tua farmacia Quello nato dalla collaborazione tra Eisai e Biogen si presenta come un nuovo importante farmaco sperimentale contro il morbo di Alzheimer ...Smartwatch Techmade, l'azienda di tecnologia sceglie di mettersi al servizio del benessere in occasione del PharmaExpo di Napoli ...