Concorso discipline STEM 2022 | ecco le graduatorie con gli idonei AGGIORNATO

USR Sicilia

Da questo desiderio, cui si unisce una passione per l'arte, nasce questoche mira a ... sotto la guida dei docenti dipittoriche Daniela Caravita, Massimiliano Pradarelli ed Elisa ......araba 18 dicembre - Giornata Internazionale dei Migranti (A/RES/55/93) 19 dicembre -...educativi di recupero per gli studenti che abbiano riportato insufficienze in una o più, al ... Concorso straordinario DL 73/2021 art. 59 comma 9-bis. Pubblicazione graduatoria Regione Sicilia classe A011 - "Discipline letterarie e latino" “Un punto e virgola“: è quello che è bastato per riammettere nella graduatoria di un concorso pubblico una docente. La punteggiatura era indicata nelle tabelle del ministero dell’Istruzione per i tito ...