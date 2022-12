Con le nuove sneakers e i drop Xmas Edition dicembre diventa il nostro mese preferito

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Superata in un flash la settimana del Black Friday è meglio rimettersi subito in carreggiata.prove da velocista della testiera ci aspettano. Consi affacciano altre opportunità di gioia e orgoglio, idel. Edizioni assolutamente imperdibili sotto uno squisito profilo da collezionista, suggerimenti preziosi se si ha in mente di sorprendere chi ha la passione delle scarpe da ginnastica soprattutto sotto Natale. E allora iniziamo questo scroll favoloso con 4 categorie diinvernali uomo dedicate alle feste con un primo slot di modelli in verde vischio, albero di Natale o verde Grinch, il più papabile. Per essere in sintonia con i tempi che corrono e mantenere le giuste distanze dal troppo autocompiacimento. Prosegue la nostra wish list con le ...