Come un leone in gabbia

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Nel Judgment Day da dopo l’ammutinamento di Edge non c’è più un leader ufficiale. Escludendo l’ultimo arrivato Dominik, gli altri tre membri stanno sullo stesso livello. Se doveste però indicarne obbligatoriamente uno, chi scegliereste? E perché proprio Rhea? A mio parere nella stable è lei la più convincente e carismatica. Anche quando gli infortuni le hanno precluso il ring, è sempre stata una figura fondamentale nel gruppo, direi insostituibile. Già per look spicca non solo nei confronti delle altre donne del roster, ma in in generale: slta e muscolosa, riesci a leggere il suo carattere forte e la sua aggressività solo guardandola. Se devo fare una critica alla gestione Triple H, è proprio nei riguardi del wrestling femminile che vedo dei problemi, ma credo che Rhea sia la donna giusta per risolverli almeno in parte. A Raw Bianca è una campionessa con uno status ...

...la serratura per lei e la chiave per lui". Ma non solo. Capitolo a parte "per numerose coppie dai 35 ai 55 anni che hanno optato per disegni di famiglia, in primis il gruppo che raffigura...(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307) La scelta di Anne - L'evenementd'oro a Venezia ... (SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)un gatto in tangenziale Paola Cortellesi e ...La famiglia, proprio come voi, non riuscirà a nascondere una certa soddisfazione ... caratterizzata da sentimenti potenti e dal desiderio di percorrere la stessa strada. Leone (7° posto): vi pentirete ...Caro Leone ! La conquista del tuo solito ‘status’ di diva assoluta è stato più semplice di quello che ti aspettavi. Infatti riparti bello armato, come Riccardo Cuor di Leone per la crociata.Di certo t ...