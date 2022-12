Canelo | dopo le minacce a Messi arrivano le scuse | “Commenti fuori luogo”

Il plurcampione messicano di boxe Saul '' Alvarez ha chiesto scusa a Lionel Messi,averlo accusato di aver maltrattato una maglia della sua nazionale negli spogliatoi,la partita tra Argentina e Messico. "Hai visto Messi ......commenti fuori luogo per i quali voglio scusarmi con Messi" archivio Image / Sport / Boxe / Mike Tyson / foto Imago/Image Sport La polemica traÁlvarez e Messi non accenna a placarsi.l'...Il campione di boxe aveva attaccato il numero dieci argentino, dopo aver visto un video in cui sembrava pulire lo spogliatoio con la maglia messicana ...Canelo Alvarez si è pubblicamente scusato con Leo Messi prima delle partite di ieri sera ai Mondiali del Qatar, non ha fatto lo stesso l'argentino ...