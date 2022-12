Allegri ‘perde’ processo | assolta ex compagna allenatore della Juve

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 1 dicembre 2022) (Adnkronos) –perché il fatto non sussiste. Si è concluso così in tribunale a Torinonei confronto di Claudia Ughi, exdell’ntus Massimilianoche l’aveva querelata accusandola di avere utilizzato i soldi del mantenimento del figlio di 11 anni per sé e anche, tra le altre contestazioni, per pagare le rette universitariefiglia maggiore, avuta da una relazione precedente, che studia all’estero. Le accuse a carico di Claudia Ughi erano appropriazione indebita dei soldi del figlio e malversazione dei beni del minore. La cifra stimata nell’ambito dell’inchiesta, secondo l’accusa, era di oltre 200 mila euro di spese indebite. Claudia Ughi, per la quale l’accusa aveva chiesto un anno e due mesi, ...