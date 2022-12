5G | Galli Inwit | ' Pronti con torri a sviluppo reti'

Key4biz.it

Lo ha detto il direttore generale diDiegointervenendo sul ruolo strategico della società rispetto allo sviluppo del 5G all'evento promosso dal Cnit 5G Italy. 1 dicembre 2022... digitale e sostenibile, abilitando ovunque la connettività macro e micro" ha dichiarato Diego, Direttore Generale. Sono tanti i programmi che la Tower Company ha intenzione di attivare a ... 5G, Diego Galli (Inwit) 'Le nostre torri al centro dell'ecosistema digitale' (Adnkronos) - "La sfida importante per Inwit è rendere la rete ancora più presente sul territorio" dove la società dispone di 23mila torri e altri apparati al servizio degli operatori per il tlc e inf ...Diego Galli, Direttore Generale di INWIT, al 5G Italy: 'la nostra è una struttura aperta per gli operatori di telefonia, ma non soltanto'.