(Di mercoledì 30 novembre 2022) Napoli, 30 nov (Adnkronos Salute) - Vaccinare icronici eper patologia contro l'herpes Zoster e lo pneumococco ma anche contro l'influenza stagionale e il Covid (con la quarta dose) raggiungendoli con un'offerta attiva anche negli ambulatori specialistici e in ospedale, ad esempio durante un controllo o un ricovero con l'obiettivo di fare prevenzione attiva e tutelarne la Salute e una maggiore difesa rispetto alle infezioni a più alta incidenza. La regionemette in campo unad hoc per potenziare e migliorare la rete di erogazione deia favore della fascia di popolazione maggiormente a rischio, affiancando ai medici di medicina generale e ai centri vaccinali dei distretti, anche gli ambulatori ospedalieri e i reparti di degenza dedicati a ...

Adnkronos

"Lanegli anni per le vaccinazioni del piano nazionaleha raggiunto i principali target fissati dal ministero della Salute per la valutazione dell'adempienza ai fini dei Lea (Livelli ...'Lanegli anni per le vaccinazioni del piano nazionaleha raggiunto i principali target fissati dal ministero della Salute per la valutazione dell'adempienza ai fini dei Lea (Livelli ... Vaccini, in Campania piano ad hoc per pazienti fragili Napoli, 30 nov (Adnkronos Salute) - Vaccinare i pazienti cronici e fragili per patologia contro l herpes Zoster e lo pneumococco ma anche contro l influenza stagionale e il Covid (con la quarta dose).Napoli, 30 nov. (Adnkronos Salute) – “Il tema delle vaccinazioni è fondamentale. Bisogna promuovere la vaccinazione, specialmente nei pazienti fragili”. Queste le parole di Maurizio di Mauro, Direttor ...