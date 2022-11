Ue | ' l' Ucraina ha perso oltre 100 000 soldati'

RaiNews

Sono "oltre 100.000" i militari ucraini uccisi dall'inizio dell'operazione russa in Ucraina, il 24 febbraio. Lo afferma in un video postato sul suo account Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, aggiungendo che i civili uccisi sono 20.000. Live guerra in Ucraina. la cronaca minuto per minuto, giorno 279 - Kiev, attacco russo su ospedale a Sumy, ucciso adolescente - Kiev, attacco russo su ospedale a Sumy, ucciso adolescente Urusla Von der Leyen ha dichiarato di voler realizzare un tribunale speciali per i reati commessi dalla Russia