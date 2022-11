Sfregio a Trieste | i migranti devastano tutto | sanitari divelti | impianti distrutti La denuncia del sindaco video

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Sullo scempio che iinfliggono ormai da tempo, e impunemente, a, la misura è stra-colma: e ildella città, Roberto Dipiazza, ha deciso dirlo. E con tanto di motivazioni filmate in unpostato su Facebook, che registra loinferto a suon di atti vandalici, gratuiti e ingiustificabili., sporcizia sparsa e accumulata ovunque.e strutture danneggiate, porte smontate, e chi più ne ha, più ne metta. E il primo cittadino, sconfortato almeno quanto indignato, lo sottolinea a chiare lettere nel, dicendo sconfortato: «, hanno distrutto, e a questo punto io non faccio nulla per ...