"Quella pizza è fuorilegge". Vittoria del made in Italy

...Ufficiale dove è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione Ue 2022/2313 che ha approvato la richiesta avanzata dal nostro Paese per garantire la protezione con riserva del nome per la "......da parte delle minoranze dopo le proteste anche clamorose durante tutta la giornata comedi ...ha attaccato i consiglieri di centrodestra anche per il bivacco sui banchi 'dove si mangiae ...Nel mondo di Kalidou Koulibaly del Chelsea e del Senegal, ex del Napoli, tra la moglie e i figli, la pizza con il suo nome, il rapporto con Maurizio Sarri.Il nome di Pizza napoletana potrà essere utilizzato sulle confezioni o nei menù di ristoranti e pizzerie in Italia e nei Paesi della Ue a patto di precise caratteristiche relative alla preparazione ...