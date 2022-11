Pelé ricoverato con gonfiori | la chemioterapia non risponde più

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Arrivano notizie preoccupanti sulle condizioni di, ex calciatore considerato (insieme a Maradona) il calciatore più forte della storia del calcio. Il brasiliano lotta da tempo contro un tumore al colon, nelle ultime settimane la situazione sarebbe peggiorata. Secondo notizie diffuse da Espn, per la prima volta il suo ricovero non era previsto. L’ex calciatore è stato portato in ospedale da sua moglie, Márcia Aoki, e da una badante.ha mostrato gonfiore su alcune parti del corpo e dovrà sottoporsi a nuovi esami per verificare lo stato generale di salute. Il personale medico ha confermatom la condizione di gonfiore generalizzato, edema generalizzato e “insufficienza cardiaca scompensata”. Sempre secondo quanto dichiarato dai medici ladegli ultimi giorni non avrebbe mostrato alcuna risposta ai tumori presenti in ...