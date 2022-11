Mondiali 2022 | le partite di oggi | Polonia - Argentina 0 - 2 | Messi e compagni agli ottavi

Qatar: le partite e le news di oggi Focus - La Cina censura iin tv per non far vedere i tifosi senza mascherina Il caso - Rivolta in Germania contro il "Mondiale della ...Argentina e Polonia si sono qualificate per gli ottavi di finale dei. messi e compagni chiudono al primo posto grazie alla vittoria per 2 - 0 contro i polacchi. Lewandowski e compagni chiudono infatti al secondo posto nel girone C a pari punti con il ...Al minuto 18 c’è ancora la Danimarca che ci prova con una grande incursione di Maehle che va alla conclusione ma ancora Ryan gli dice di no. A fine primo tempo il risultato resta fermo sul pareggio Da ...Terminano qui le due partite valide per la chiusura del girone C dei mondiali in Qatar, Polonia-Argentina e Arabia Saudita-Messico. L’Albiceleste ha avuto la meglio sui polacchi per 2-0, ...