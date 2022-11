Ministero Università e Ricerca | Concorso per 38 Ricercatori

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ildell’e dellaha indetto unPubblico per selezionare 38 Figure Professionali cometore nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, tale Personale sarà impiegato presso l’di Pavia. Per queste Posizioni é previsto inquadramento con contratto a tempo determinato. Bando diIn attuazione del d.d. n. 341/2022 l'degli studi di Pavia ha avviato una procedura selettiva per il reclutamento di trentottotori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010 con risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), missione 4, componente 2, investimento 1.3 - ...