Mercato dei presepi di San Gregorio Armeno a Fiumicino | date | orari ed eventi in programma

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Una sorpresa che rimarrà certamente impressa nella memoria di coloro che ne fruiranno: quest’anno per chi si troverà nei pressi del Parco Commerciale Da Vinci, ci sarà una riproduzione di via San, la strada del centro storico di Napoli, il celebre passo reso tale dalle botteghe artigiane dei, da sempre tappa fissa di cittadini e turisti soprattutto nel periodo delle feste di Natale. Da poco inscenata, e presente fino all’8 gennaio 2023, la magica atmosfera di questo luogo incantato partenopeo si potrà rivivere anche a, precisamente nell’area parcheggio del Da Vinci, con tanto di esposizione vendita dei verinapoletani. Mercatini di Natale 2022 in Italia: quelli da visitare, da Bolzano a Salerno Sana ...

