Improvvisamente Natale | recensione | una commedia innevata… a Ferragosto

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ladi, la simpaticacon Diego Abatantuono, Violante Placido, Lodo Guenzi, Nino Frassica e il Mago Forest Problemi di famiglia Per Chiara (Sara Ciocca) ilè un momento speciale, ancor più di quanto lo sia per ogni bambino. Ogni anno, infatti, ilè anche l’occasione per rivedere l’adorato nonno Lorenzo (Diego Abatantuono), proprietario del delizioso alberghetto d’alta montagna che ospita i festeggiamenti della famiglia. Quest’anno, però, i genitori di Chiara, Alberta (Violante Placido) e Giacomo (Lodo Guenzi), hanno deciso di mettersi in macchina sotto il sole bollente d’agosto, per una visita fuori stagione a Lorenzo, perché hanno bisogno di lui per dare a Chiara l’amara notizia: si stanno separando. Forse, se glielo dicesse lui, ...