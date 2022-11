De Masi | “Questa Manovra è uno sbaglio”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Agli industriali la premier Giorgia Meloni ha detto che il governo non intende disturbare chi produce. Professor Domenico De, sociologo del Lavoro, che intendeva dire secondo lei? “Bisognerebbe chiederlo a lei. Ma a occhio significa farsi amici gli imprenditori. Ovvero che non bisogna rompere loro le uova nel paniere. Per esempio non chiedere aumenti di stipendio, non chiedere la riduzione dell’orario di lavoro e via discorrendo. Tutto questo si chiama politica neoliberista”. Eppure un presidente del Consiglio dovrebbe rappresentare tutti e non solo una parte di Paese. “La destra è sempre stata dalla parte dominante, mai dalla parte dominata. Se gli italiani avessero voluto un governo che si interessava dei poveri avrebbero dovuto votare a sinistra ma siccome hanno votato a destra adesso si tengono un governo che sta dalla parte dei ricchi e dei più ...