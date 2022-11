Autostrade | le aree di servizio scioperano per 72 ore

... considerando anche legrigie e nere. Di qui l'idea di offrire un incentivo a chi viene da altri settore e/o da altri Paesi e quella di formare, assieme alla societàper l'Italia , un ...Le organizzazioni hanno dunque denunciato "lo stato di assoluto degrado a cui sono state sottoposte ledi servizio autostradali, sia in termini di prezzi dei carburanti e della ristorazione, del ...ROMA – “Sono legittime le aspettative che i sindaci dei territori abruzzesi e laziali hanno nei confronti del nuovo governo nazionale sulle problematiche inerenti le autostrade A24 e ...(Teleborsa) - Ad Moving, società del Gruppo Autostrade per l'Italia, ha raggiunto un accordo con Urban Vision per la valorizzazione degli asset pubblicitari sulla rete autostradale gestita da Aspi a..