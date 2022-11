Fumettologica

'Opportuno soprassedere a scadenze previste da MoU su reti' . CDP Equity, Macquarie Asset Management e Open Fiber alla luce di quanto comunicato dal Governo in data 29- in relazione alla creazione di un tavolo di lavoro per la definizione delle migliori soluzioni di mercato in prospettiva della Rete Nazionale - tenuto conto della rilevanza di sistema dell'...Francia, Prezzi consumo insu base mensile (MoM) +0,4% , in calo rispetto al precedente +1% (in linea con le stime degli analisti). I 5 migliori fumetti pubblicati a novembre 2022 Il 30 novembre del 1982 Michael Jackson pubblica Thriller, l’album più venduto di tutti i tempi, infrangendo le barriere musicali e razziali ...FOGGIA, 30/11/2022 – (adnkronos) Ancora maltempo sull’Italia. Oggi, mercoledì 30 novembre, piogge, temporali e venti di burrasca con forti raffiche caratterizzeranno il meteo al Sud. In particolare la ...