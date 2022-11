Zoe Cristofoli coccola il marito Theo Hernandez e il figlio in tribuna in Qatar

Calciomercato.com

Leggi Anche Qatar 2022, da Alice Campello a Georgina Rodriguez: scendono in campo le wags Il quadretto di famiglia allo stadioha seguito il suo Theo Hernandez in Qatar insieme al loro bimbo Theo Junior. Lei alterna pomeriggi sulla spiaggia, postando immagini da urlo in bikini, a tifo da stadio durante le ...Tra le wags c'è Oriana Sabatini , con le sue pose provocanti, che sostiene Paulo Dybala (argentino in forza alla Roma), mentre, insieme al piccolo Theo Jr nato da poco, fa il tifo ... Zoe Cristofoli, 'Cool mommy forever': che FOTO per lady Hernandez Zoe Cristofoli ha seguito il suo Theo Hernandez in Qatar insieme al loro bimbo Theo Junior. Lei alterna pomeriggi sulla spiaggia, postando immagini da urlo in bikini, a tifo da stadio durante le parti ...Zoe Cristofoli ci delizia con un nuovo e meraviglioso post che arriva dal suo account ufficiale di Instagram - FOTO ...