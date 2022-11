LIVE Iran-Stati Uniti 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | si parte!

(Di martedì 29 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI GALLES-INGHILTERRA DALLE 20.00 PAGELLEDI2? Pulisic è una scheggia e semina il panico tra la difesa avversaria, un dribbling di troppo permette però il recupero agli asiatici. 2? Nourollahi non riesce ad arpionare un lancio lungo a lui diretto, ripartono gli Statu. 1? E’ l’a muovere il primo possesso, che conquista subito il primodi punizione e fa salire tutte le torri. PRIMO TEMPO 19:57 E dopo l’inno americano, tutto è pronto per il fischio d’inizio di questo spareggio per gli ottavi di finale! Buone buon divertimento a tutti! 19:55 Fischiato l’innoiano ...

All'Iran, però, potrebbe bastare un pareggio, gli Stati Uniti invece devono vincere. In caso di arrivo a pari punti tra Iran e Galles, a decidere chi passa il turno sarà la differenza reti che finora è di -2 per entrambe le nazionali. Il risultato in diretta di Iran-Stati Uniti la partita dei Mondiali 2022 in Qatar per il girone B. In palio il passaggio agli ottavi: solo le prime due classificate del girone si qualificano per la fase successiva. L'Inghilterra è a un passo dagli ottavi e, con una vittoria, sarebbe certa del primo posto (con cui sfiderebbe il Senegal). Al Galles serve un miracolo per il passaggio del turno: vincere e sperare...