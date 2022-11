Clarence Gilyard | morto l' attore di ?Top Gun? e ?Die Hard? | aveva 66 anni e da tempo lottava contro una malattia

È mortoJr. , attore statunitense, conosciuto dal piccolo schermo per aver interpretato ruoli di rilievo nel film ' Die Hard - Trappola di cristallo ' e nei telefilm ' Walker, Texas Ranger ' ...Las Vegas - Addio aJr., attore interprete con ruoli di rilievo nel film 'Die Hard - Trappola di cristallo' e nei telefilm 'Walker, Texas Ranger' e 'Matlock', è morto all'età di 66 anni dopo una lunga ...Aveva 66 anni e aveva recitato anche in Die Hard e Matlock. Dopo cinque decenni di televisione e cinema insegnava all’Università del Nevada ...È morto Clarence Gilyard Jr., attore statunitense, conosciuto dal piccolo schermo per aver interpretato ruoli di rilievo nel ...