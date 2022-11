Capelli fragili e pelle secca | mamma di 27 anni ignora i sintomi | ' Sono sempre stata bene' Poi la diagnosi choc

leggo.it

e pelle secca sono due delle cose più evidenti, ma non solo. 'Ero giovane, in forma e in salute. Avevo appena corso una mezza maratona, fatto CrossFit per tre anni e non avevo alcuna ......a partire dal temutissimo taglio di. I collegiali sono "ragazzi sempre più difficili del mondo reale". Portano nella classe del 1958 tutti i loro bisogni e le loro frustrazioni: sono "... Capelli fragili e pelle secca, mamma di 27 anni ignora i sintomi: «Sono sempre stata bene». Poi la diagnosi ch Sintomi della mancanza di ferro: i vegetali contengono il ferro non eme, che il nostro corpo fatica ad assimilare. Ecco tutti i dettagli.Può dipendere da malattie o alimentazione sbagliata. Non è sempre facile accorgersene, ecco i segnali da non sottovalutare e i consigli alimentari (anche per vegetariani) ...