Camerun | la terra di Re e poteri magici che la Cina sta colonizzando

(Di martedì 29 novembre 2022) Luisa Bianchi, ex avvocato milanese nel settore del private equity e M&A, ha lasciato la professione dieci anni fa per dedicarsi alle sue vere passioni: l’arte, i viaggi e l’antropologia. Globetrotter full-time, ha visitato oltre 100 paesi del mondo, raccogliendo materiale e testimonianze fotografiche di realtà tribali ed etnie in via di sparizione, in una costante esplorazione alla ricerca delle radici dell’uomo. Quando non è in viaggio, vive tra Londra, Parigi e Milano. Il reportage che qui pubblichiamo è il risultato del suo recentissimo viaggio in, tra tribù numerose e colori sgargianti. Nel museo di Douala, città senza alcun fascino come tutte le metropoli africane, mentre osservo il simbolo magico del potere dei re del, un signore in un elegantissimo pareo di lamé, scarpe in pitone e berretto nero decorato da cauri, si ...