Benzema | Deschamps | «Vogliono inventare le cose»

(Di martedì 29 novembre 2022) Il C.t. della Francia non pensa a. Il quotidiano portoghese A Bola riporta le parole disul possibile ritorno diin nazionale. L’allenatore della nazionale francese esclude del tutto la possibilità che Karim, attaccante del Real Madrid, potesse ritornare ad allenarsi insieme ai suoi compagni a Doha. L’infortunio che il giocatore ha subito lo ha costretto ad abbondare la capitale qatariota prima dell’inizio del Mondiale. Queste le parole del C.t.in conferenza stampa prima di Tunisia – Francia: «le. Conoscete la situazione di Karim e non mi viene nemmeno in mente. Sanno bene quanto tempo avrà bisogno per riprendersi, quindi non so dovearrivare con questa ...

