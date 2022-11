The Witcher | la banda dei Ratti avrà uno spin-off tutto suo?

...a casa spendendo addirittura meno di 10 euro ! Videogiochi da regalare a Natale sotto i 10 Civilization V Shadow ofTomb Raider Assassin's Creed II Syberia Tekken 7 Fallout 4 GOTY3: ...avrà un nuovo spin - off: trama, lo spinf - off: i dettagli sulla serieè una delle serie tv certamente più amate, non solo sulla piattaforma di Netflix: infatti, - ...Delle recenti indiscrezioni confermerebbero che la serie tv The Witcher sarà accompagnata, in futuro, da un nuovo spin-off interamente incentrato sulla banda dei Ratti.In questi giorni The Witcher 3 è tornato sulla bocca di tutti per via del nuovo update next gen disponibile a partire dal 15 dicembre. L’annuncio è stato quindi seguito da ulteriori e diretti dettagli ...