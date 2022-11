Terremoto Juventus | Agnelli si dimette con tutto il Cda

(Di lunedì 28 novembre 2022) (Adnkronos) – Siil Consiglio d’amministrazione della. Con il presidente Andrea, lasciano tutti i consiglieri. Oltre ad, a rassegnare le proprie dimissioni in serata, in un consiglio straordinario che si è tenuto alla Continassa, sono stati il vicepresidente Pavel Nedved, l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene e i membri Laurence Debroux, Massimo Della Ragione, Katryn Fink, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Giorgio Tacchia e Suzanne Keywood. A pesare sulla decisione il coinvolgimento nell’indagine Prisma, aperta dalla Procura di Torino con l’accusa di falso in bilancio, e le ultime contestazioni della Consob, che hanno spinto a rivedere il progetto di bilancio da approvare e far slittare per due volte l’assemblea degli azionisti, fissata al ...

Una notizia clamorosa scuote il mondo del calcio e non si tratta di Mondiale: al termine di un Cda straordinario la Juventus cambia pelle, perché il gruppo dirigente ha rassegnato le dimissioni, a cominciare dal presidente Andrea Agnelli, in carica dal 2010. In serata si è dimesso tutto il consiglio di amministrazione della società bianconera, compreso il presidente Andrea Agnelli e il suo vice Pavel Nedved. Dopo 12 anni si chiude così una delle epoche più vincenti per il club bianconero, con nove scudetti consecutivi. Terremoto in casa Juventus.