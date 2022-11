Il Sole 24 ORE

... Enrico Collura " anche per questoabbiamo voluto organizzare un programma di eventi che accogliesse al suo interno,alle nostre iniziative, le programmazioni di tanti altri soggetti. ...ai presepi, Ossana ospita che il tradizionale mercatino dicon le iconiche casette di legno ai piedi del Castello di san Michele e nella piazza centrale del paese; e in più tante altre ... Natale: oltre 1.600 presepi animano il piccolo borgo di Ossana - Il Sole 24 ORE Durante la giornata sarà possibile trovare vin brulè, tè caldo, piadine e patatine fritte oltre a uno banchetto per la vendita di stelle di natale e ciclamini. Ci sarà anche un banchetto per la ...Un inizio travolgente per la stagione dei Teatri di Siena 22-23 “Illuminarsi” . Dopo il tutto esaurito dello spettacolo “Samusà” con Virginia Raffaele, e il grande successo di pubblico riservato al pr ...