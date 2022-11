Luca Onestini contro Charlie Gnocchi al GF Vip | “Mi sembra un pervertito”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 28 novembre 2022)si scaglianella casa del GF Vip: l’attacco dopo le frasi infeliciOriana Sale la tensione nella casa del GF Vip. Nelle scorse oreè finito al centro della bufera dopo le parole infeliciOriana Marzoli, che nessuno tra i concorrenti del programma ha digerito. L’inviato di Striscia la notizia, pensando di scherzare con Antonino Spinalbese si è lasciato andare a parole squallide nei confronti della modella sudamericana, che anche la produzione del Grande Fratello Vip non ha voluto mandare giù. Non a caso,, che pensava di non essere ripreso dai microfoni in quel momento, è stato chiamato in confessionale e redarguito dalla produzione, che ha ...