LIVE Camerun-Serbia 3-3 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | ultimi dieci minuti di una partita incredibile

(Di lunedì 28 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPAGELLEUnapazzesca si chiude senza vinti né vincitori.avanti 1-0 FINISCE QUI:3-3. 90’+5? Grujic ci prova pure lui sull’altro fronte: Epassy blocca. 90’+5? N’Koudou vamente in porta: Vanja Milinkovic-Savic blocca senza problemi. 90’+4? Milenkovic si prende il giallo fermando con le cattive Bassogog, vicinissimo alla propria area di rigore. 90’+2? Cambio nella: fuori Kostic, dentro Djuricic. Avvicendamento praticamente tutto “Made in Serie A”. 90’+1? Epassy aveva compiuto una parata importante su Mitrovic, che però è stato successivamente pizzicato in fuorigioco dalla terna arbitrale. 90? Sono ...

All'Al Janoub Stadium il match valido per la seconda giornata dei Mondiali trae Serbia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll' Al Janoub Stadium è andato in scena il match per la seconda giornata dei Mondiale in Qatar trae ...Clamorosa l'esclusione di André Onana , decisione a carico del portiere dell'Inter e del. Titolarissimo all'esordio dei Mondiali contro la Svizzera, partita persa 1 - 0, il numero ......Partita dalle alte coronarie quella tra Camerun e Serbia, che regalo gol e grandi giocate. Il Camerun sblocca la gara già al 29' con l’ex Torino Nkoulou che stacca di testa e regala l’1 a 0 ai ...Il Camerun accorcia le distanze contro la Serbia ad Al Wakrah. Al 63' Castelletto lancia in avanti per Aboubakar che scatta sul filo del fuorigioco e con un pallonetto batte Vania Milinkovic-Savic. So ...