Condono a Ischia voluto da Conte | dura denuncia di De Falco | “Dissi no e fui cacciato dal M5S”

(Di lunedì 28 novembre 2022) “Il mio no almi costò l’espulsione dal Movimento 5 Stelle”. A parlare, intervistato dall‘Adnkronos, è l’ex senatore pentastellato Gregorio De. Dopo i tragici fatti di, l’ex esponente del M5S ricorda lastata norma del decreto Genova del 2018 che riguardava l’isola sulla quale si è abbattuta la tragedia della frana, ovvero l’articolo 25 sulla “definizione delle procedure di”. Il provvedimento oggi viene rinfacciato da Italia Viva all’ex premier Giuseppe, il quale nega però si sia trattato di un. “sa benissimo che è un vero e proprioex novo che richiama ildel 1985. In diritto esiste un principio, ‘tempus regit actum’, il professor ...

Quello del 2018 aè stato peggio di unDietro l'articolo 25 contestato a Conte, allora presidente del Consiglio, c'era una logica di accelerazione, che però arrivava dopo oltre trent'...... ci raconta il modo in cui interi pezzi di paesi sono stati dati in pasto a questo modus vivendi per incuria, interessi elettorali (la norma sufu di fatto uno scambio politico con il...Frana Ischia, «Roma tra la città più a rischio d'Italia: 300mila abitanti vivono sotto il pericolo di 538 crolli» Al momento il bilancio è ...Le ultime notizie sulla frana a Ischia e sui soccorsi Ma sono dure le reazioni scatenate ... Gli vogliamo ricordare che fa parte di un partito che ha legalizzato il cemento abusivo con ben due condoni ...