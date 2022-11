Serie C 2022 2023 | Girone C | vittoria a valanga dell’Avellino | col Taranto è 4-0

Leggi su sportface

(Di domenica 27 novembre 2022)casalinga inC,C, nella gara valevole per la quindicesima giornata, tra Avellino e. Campani che trovano quindi unaimportante per la corsa alla salvezza, riuscendo a portare a casa 3 punti che li piazzano al tredicesimo posto.invece che trova la quarta sconfitta in 5 partite e, rimanendo fermo a 16 punti, scende al quindicesimo posto. Match che non parte molto forte. La gara si sblocca al minuto 32?, quando La Monica tocca con la mano in area, e viene assegnato un calcio di rigore per l’Avellino. Dal dischetto si presenta Trotta, che non sbaglia. Il primo tempo si chiude 1-0. Seconda frazione che invece racconta molto.che prova a rialzare la testa e riaprire il match, ma l’attacco jonico è poca roba. Al minuto ...