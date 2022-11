OPPO Reno 9 Series | caratteristiche tecniche e prezzi

Leggi su tuttotek

(Di domenica 27 novembre 2022)presenta ufficialmente la serie9 in Cina, composta da 3 modelli,9,9 Pro e9 Pro+. Scopriamoli insieme Nonostante la precedente famiglia sia stata lanciata soltanto pochi mesi fa,propone ora sul mercato la nuova serie di smartphone9. Quest’ultima composta dai classici 3 modelli: base, Pro e Pro Plus i quali si differenziano principalmente per fotocamere, batteria e memorie. Tuttavia non finisce qui, poichéè intervenuta anche sui processori, montando uno Snapdragon 778G sul modello base, un Mediatek Dimensity 8100-Max sul modello Pro e uno Snapdragon 8+ Gen 1 sul modello Pro Plus, andando così a sfiorare la fascia top. Infine, come da tradizione ...