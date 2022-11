Nettuno in cima al mondo | Silvia Coluzzi trionfa nel trampolino elastico

(Di domenica 27 novembre 2022) Il litorale laziale prosegue are nel. lo fa anche nele insieme a. La giovane atleta è die con l’Italiaai Mondiali Juniores: “Sono contentissima per la vittoria perché non ero arrivata preparatissima e non me l’aspettavo – ha raccontato la classe 2007 come riporta il sito della Federginnastica – È stata un’emozione grandissima e unica, specialmente competere a livello mondiale con le più forti. Spero di viverne tantissimi di momenti così”. Laè tesserata per la Busene si allena all’Accademia di Fano con il suo tecnico Matteo Martinelli. La splendida notizia è arrivata lo scorso 24 novembre esi è messa al collo ...

